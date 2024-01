Agoumé dall'Inter al Siviglia, fissato il giorno della firma: le cifre

Francesco Guerrieri

Lucien Agoumé è pronto a lasciare l'Inter: fatta per il prestito al Siviglia, in Spagna, per permettere al centrocampista di cercare più spazio in campo. La firma sul contratto con la squadra andalusa, in difficoltà nella Liga, avverrà domani, nel mirino di Agoumé il prossimo impegno di campionato che vedrà Sergio Ramos e compagni giocare al Sanchez Pizjuàn contro il Deportivo Alavès. La formula scelta è quella del prestito con diritto di riscatto a 8 milioni.