è tornato alla vittoria dopo 3 partite consecutive senza aver ottenuto i tre punti che hanno fatto allontanare il Barcellona a +7 in vetta alla Liga. I Colchoneros hanno ribaltato nei minuti finali una partita che non era iniziata al meglio con Diego Simeone che aveva visto l'ex-Inter come lui,, bucare la porta difesa da Oblak per il momentaneo 1-0.Quello contro i Rojiblancos di Xavier Pimienta è un goal da ricordare per sempre per il centrocampista franco-camerunese dato che è. Una bordata di destro a tutta potenza, dopo la respinta corta di testa della difesa dell'Atletico, che dal limite dell'area si è insaccata alla sinistra di un incolpevole Oblak.

Non è servito ad evitare al Siviglia la terza sconfitta consecutiva, ma resterà per lui un ricordo indelebile.Sul centrocampista cresciuto nel Socheaux e che nel 2019 arrivò nelle giovanili nerazzurre non ci ha mai realmente creduto per la prima squadra prestandolo più volte fra Spezia, Brest e Troyes prima dell'ultimo trasferimento al Siviglia un anno fa.