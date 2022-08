Sergio Aguero attacca il Manchester City, in una diretta su Twitch il Kun ha commentato la cessione di Raheem Sterling al Chelsea: "Non capisco, alcune volte il City prende decisioni strane". Aguero ha poi commentato il complicato esordio di Erling Haaland nella sfida persa contro il Liverpool in Community Shield: "E' abituato al campionato tedesco, è arrivato Van Dijk e gli ha detto 'benvenuto in Premier League'". Infine, su Julian Alvarez: "Mi ha mandato un messaggio per sapere come è la vita a Manchester, gli ho detto che avrebbe avuto molto freddo!".