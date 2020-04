Sergio Aguero, attaccante del Manchester City, parla della possibile ripresa del calcio, fermo a causa del coronavirus, a El Chiringuito: “La maggior parte dei giocatori ha paura perché ha figli e famiglie. E se qualcuno si ammalerà diremo, 'che cosa sta succedendo qui'?". Io sono spaventato, ma sono solo con la mia ragazza e non entro in contatto con altri. Sono chiuso in casa, perchè si dice che ci sono persone che hanno il virus ma senza sintomi e possono infettare. Ecco perché sono qui a casa. Forse ho la malattia e non lo so nemmeno. Speriamo trovino presto un vaccino".