E' partito forte anche in questo campionato, realizzando 3 gol nelle prime 3 giornate di Premier League e confermandosi miglior cannoniere della storia del Manchester City, ma in queste ultime ore Sergio Aguero sta facendo parlare di sè per altri motivi. La stampa inglese ha dato grande risalto alla foto postata su Instagram dalla modella diciottenne Lola Magnin, ritratta in compagnia dell'attaccante argentino mentre fumano da un narghilé. Immagine che non è stata particolarmente apprezzata dal suo club, come riferisce il Sun, che cita una fonte anonima del City: "Non è stato bello da vedere, è uno dei migliori calciatori a livello mondiale e dovrebbe essere anche un modello. Queste cose non mandano messaggi positivi ai giovani".