Il Kun Aguero è stato protagonista di un brutto episodio di antisportività. L'ex attaccante argentinoè diventato proprietario di un club della Kings League, un torneo di calcio a 7 con 12 squadre durante il quale tutte le partite vengono trasmesse in streaming. Durante una partita della sua squadra, Aguero ha inveito contro Carlos Castro, giocatore della squadra avversaria ed ex Racing Santander.



Il Kun ci è andato giù pesante, insultando l'attaccante avversario per essersi lamentato troppo dopo un fallo subito: "Di cosa ti lamenti fottuto biondo?! - attacca Aguero live su Twitch mentre segue la gara - Prendi il giallo, guarda che capelli hai, salsiccia!". Una caduta di stile che non è piaciuta a molti, ma non ha minimamente toccato Castro, che ha risposto così agli insulti: "In questo periodo ogni volta che si accende una telecamera si fa un commento dispreggiativo contro chiunque, solo perché sappiamo che così le persone si divertono".