Aguero rivela: "A un passo dalla Juventus, tutto definito. Ecco perché saltò..."

, ex attaccante argentino classe 1988, ha lasciato il calcio giocato nel dicembre del 2021. Storico attaccante del, El Kun è stato protagonista con i Citizens per 10 stagioni, giocando quasi 400 partite e segnando 260 reti. Una in particolare, che è rimasta nella storia del club: nel 2012 un suo goal in pieno recupero regalò una storica Premier League al City allora allenato da Mancini.In un'intervista rilasciata a Marca,sfumato sulle battute finali: "Si è sempre parlato del mio possibile trasferimento al Real Madrid, ma era più una questione politica, tra club, che qualcosa di concreto. Prima del City avevo già tutto definito con la Juventus, ma in quel momento Gil gli disse che il Real Madrid mi voleva, ed è lì che inizia la storia con il City. Mi entusiasmava molto l’idea di giocare in Premier League e, inoltre, il City avrebbe partecipato alla Champions League, mentre la Juve non si era qualificata. Alla fine è stata una buona decisione".

