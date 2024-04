Aguirre ride e scherza mentre annuncia i rigoristi: l'esilarante modo nella finale Athletic-Maiorca di Coppa del Re

Ilsi arrende ai calci di rigore. Contro l’Athletic Bilbao, la squadra dicade dagli undici metri nella finale di. L’errore dell’ex Torinocosta caro alla squadra maiorchina, che però potrà ricordare a lungo questa gara con un sorriso per quanto accaduto proprio prima della lotteria finale dei penalty. Protagonista il tecnico Javier Aguirre, che ha annunciato la lista dei calciatori scelti e incaricati a calciatore i rigori in maniera del tutto inusuale, ovvero ridendo e scherzando con i suoi.Dopo l’1-1 nei 120 minuti, la finale di Coppa del Re tra Athletic Bilbao e Maiorca è stata decisa ai calci di rigore. Le immagini hanno immortalato i momenti prima dell’inizio della lotteria finale, con Aguirre protagonista assoluto. L’allenatore dei maiorchini ha escogitato, infatti, un metodo diverso dal solito per annunciare i rigoristi scelti: risate, gioia e festeggiamenti nel momento clou, azzerando tensione e pressione a pochi istanti dal momento chiave.

Niente bis per il Maiorca, che sognava di portare a casa la seconda Coppa del Re dopo quella del 2003. Allo stadio Cartuja di Siviglia, è proprio la squadra di Aguirre a passare in vantaggio al 21’ con la rete di Dani Rodriguez. La reazione dell’Athletic è affidata a Nico Williams, che sfiora il gol tra il 39’: il primo tentativo finisce in rete ma viene annullato per fuorigioco, il secondo termina di poco fuori. In avvio di ripresa, Williams si trasforma in assistman e serve Sancet per l’1-1. Decisiva la lotteria dei rigori, che premia l’Athletic.

Dal dischetto sono due ex Serie A ed ex Torino a decidere la sfida in favore dei baschi. Radonjic non trova la porta e calcia alto, per quello che di fatto sarà l’unico rigore del Maiorca e delle due squadre dagli undici metri, mentre Berenguer sigla la rete che sancisce il successo dell’Athletic in Coppa del Re per la prima volta dopo 40 anni, ovvero dal trionfo del 1984.