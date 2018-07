Dagli studi del Chiringuito TV, Edu Aguirre, giornalista e grande amico di Cristiano Ronaldo, rivela come sia partito tutto da lontano per CR7 alla Juventus: "Cristiano ha rotto col Real Madrid da novembre scorso. Un mal di pancia continuo perché il feeling con Florentino Perez è finito, voleva andare via e la Juve è stata la soluzione migliore per lui dal primo momento. Poi parliamo di un professionista straordinario, sempre il primo ad arrivare all'allenamento ed ultimo ad andarsene, ma aveva già deciso di andar via dal Real da novembre".