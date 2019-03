"Io sento sempre Ronaldo e sicuramente è felice alla Juve, però il Real per lui è inarrivabile e lo pensa da sempre". Parola di Edu Aguirre, giornalista spagnolo, al Chiringuito: "Andare via? Il futuro non si sa, tutto è possibile. Con Zidane in panchina ci sono molte più possibilità di rivederlo al Real Madrid piuttosto che con Mourinho".