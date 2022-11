"Calmaaa con l'ultima foto che c'è ancora molto tempo prima di vederci". E una faccina che ammicca. Così Agustina Gandolfo ha commentato l'ultima foto postata dal suo Lautaro Martinez. Il Toro è infatti partito per il Qatar, dove a partire da domani si giocherà il Mondiale con l'Argentina a caccia di uno storico successo, e i due, come per tutti accade, si sono separati per un periodo che sperano possa essere molto lungo, indicativamente fino al 18 dicembre prossimo. Anche a distanza, però, non manca l'amore e qualche piccola provocazione... come risposta alle foto durante l'allenamento. La lontananza inizia già a farsi sentire.