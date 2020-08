"Ringrazio la vita per tutto quello che devo vivere, per avere una persona come te al mio fianco. Grazie per avermi reso l'uomo più felice del mondo. Ti amo Agus. Ti aspettiamo che diventiamo più grandi". Dopo l'annuncio relativo alla prossima maternità da parte della compagna Agustina Gandolfo, anche l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, su Instagram, esprime la sua infinita gioia per la nascita del futuro figlio.



Questa è proprio l'estate di Agustina: la bellissima argentina è una delle regine indiscusse di questa estate. Grazie a un fisico mozzafiato e alla capacità di programmare sui social la fotografia giusta al momento giusto, Agustina Gandolfo viaggia a gonfie vele e il suo account ufficiale su Instagram cresce di giorno in giorno: attualmente i followers sono 669 mila. E se fino a un paio di mesi fa la futura destinazione della coppia sembrava già scritta (Barcellona), ora il destino di Lautaro e di Agustina è tornato a colorarsi di tinte nerazzurre. E chissà che la prossima nascita di un erede non convinca la coppia a piantare a lungo le tende (si fa per dire) a Milano.



