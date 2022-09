Attimi di panico a Praga, in occasione di Repubblica Ceca-Portogallo: Cristiano Ronaldo si è scontrato in maniera durissima con il portiere dei locali Vaclik che stava saltando per arpionare il pallone, il portoghese ha avuto la peggio ed è rimasto a lungo a terra con il sangue che scorreva copioso dal naso. Dopo una lunga fase di cure mediche, la stella lusitana si è rialzata e ha fatto segno di poter continuare.