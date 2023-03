Due giornate di squalifica per José Mourinho, ma quante per l'arbitro Serra? La procura Figc ha aperto un'inchiesta sui fatti di Cremonese-Roma per la discussione fra l'allenatore giallorosso e il IV uomo designato e che ha poi portato il direttore di gara Piccinini all'espulsione diretta del manager portoghese.



RICORSO ROMA - Il giudice sportivo ha usato la mano pesante con Mourinho e la roma ha già annunciato che farà ricorso per provare a ridurre da 2 a 1 le giornate di squalifica. Un ricorso che però ha poche speranze di essere accolto poiché l'ex-Inter (fra le altre) è recidivo e difficilmente in questi casi si concede lo sconto.



AIA INFASTIDITA - E Serra? L'Aia e il designatore Gianluca Rocchi sono particolarmente infastiditi dagli atteggiamenti tenuti dall'arbitro nei confronti dei tesserati a bordo campo. Secondo Repubblica dopo le audizioni presso la procura federale verrà presa una decisione definitiva e, dopo lo stop imposto ieri, per la prossima giornata di Serie A, per Serra (tra l'altro uno dei fischietti preferiti dall'ormai ex capo degli arbitri Trentalange) arrivrà una sospensione lunga e in ogni caso un ridimensionamento nelle graduatorie.