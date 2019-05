36 anni e non dimostrarli affatto. Sono lontani i tempi in cui Aida Yespica impazzava negli schermi delle tv italiane nel ruolo di showgirl e ballerina (del Bagaglino per citare un esempio) e conquistava i cuori di diversi calciatori fra Matteo Ferrari e Mesut Ozil (che per lei perse la testa e il portafoglio).



Dopo l'esperienza del 2017 al Grande Fratello Vip la showgirl e attrice venezuelana ha scelto di centellinare le sue apparizioni in tv e si sta dedicando a tempo pieno al ruolo di modella e imprenditrice. E nonostante tutto continua a mostrare ai suoi seguaci un fisico da brividi, come dimostrano le ultime foto in vacanza al mare in cui i mini-bikini faticavano a celare le sue forme. Ecco gli scatti nella nostra gallery.