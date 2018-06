Il Mondiale ha preso il via oggi con la cerimonia di apertura che ha preceduto la sfida fra i padroni di casa della Russia contro l'Arabia Saudita. Una cerimonia che è stata un'autentico concerto a cielo aperto della star Mondiale Robbie Williams che si è esibito con i pezzi più forti di tutto il suo repertorio.



C'è però chi è riuscita a rubare la scena al cantante britannico: si tratta della cantante soprano Aida Gariffulina che si è esibita al suo fianco. Figlia d’arte – sua mamma, Lyalya è una direttrice di coro – ha vissuto a lungo in Germania dove si è avvicinata al canto lirico. Russa di origini tartare ha incantato tutti non solo per la sua voce, ma anche per il suo fisico con cui potrebbe tranquillamente sfilare in passerella. Che ne dite? Eccola nella nostra gallery.