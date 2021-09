​​L'etate siciliana di Aida Yespica porta in dote un nuovo presunto amore. La storia con Geppy Lama è durata 3 anni, ma ormai è terminata da tempo e per la storica ex di Matteo Ferrari, ma anche di Mesut Ozil che perse letteralmente la testa per lei, ora è tempo di voltare pagina.



Secondo quanto riportato da Chi il nuovo spasimante si chiama Mirco, è un imprenditore padovano, e addirittura i due già condividerebbero lo stesso appartamento anche se ancora non è apparsa nessuna foto ufficiale che li ritrae insieme. Di foto della splendida Aida e delle sue vacanze al mare, invece, ce ne sono tante con un fisico ancora da urlo sempre in bella mostra. Eccone alcune nella nostra gallery.