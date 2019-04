Tra le più belle sorprese del Torino in questo campionato c'è sicuramente Ola Aina. Il terzino nigeriano è arrivato la scorsa estate in prestito dal Chelsea ma la società granata ha la possibilità di riscattare il cartellino del giocatore versando nel casse del club inglese 10 milioni di euro. Riscatto che è sempre più probabile.



Lo stesso Aina, in un'intervista rilasciata a Indipendent, ha ribadito la propria volontà di continuare a vestire la maglia granata, allontanando anche le voci di un possibile passaggio alla Fiorentina. "​Restare al Toro? Perché no? C’è un grande pubblico. Il club ha una storia importante. Si può partire dai tifosi per capire come funziona tutto. E’ un bel posto dove stare e sono molto felice qui”.