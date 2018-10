Tra le più belle sorprese in casa Torino di questo inizio di campionato c'è sicuramente il terzino Ola Aina. Il terzino nigeriano, arrivato negli ultimi giorni di calciomercato in prestito dal Chelsea si è pian piano guadagnato una maglia da titolare e in questo inizio di stagione sta collezionando buone prestazioni.



Ora per Aina è anche arrivata la convocazione da parte della nazionale nigeriana per i prossimi impegni contro la Libia. Non è la prima volta che il numero 34 granata entra a far parte del giro della propria della nazionale, vedendo le sue prestazioni con la maglia del Torino sembra difficile che possa perdere il posto nella Nigeria.