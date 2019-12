Tra i giocatori che più di tutti stanno deludendo in casa Torino ci sono Ola Aina e Soualiho Meité: il terzino e il centrocampista hanno avuto finora un rendimento altalenante e spesso le loro prestazioni sono state insufficiente. Per questo motivo il loro futuro in granata dipenderà anche dal rendimento nel girone di ritorno.



Se Aina e Meité dovessero continuare a deludere, a fine stagione il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Massimo Bava cercheranno per entrambi una nuova sistemazione.