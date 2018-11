Arrivano brutte notizie per il Torino dalla Nigeria: il terzino Ola Aina è stato costretto a saltare l'ultima partita della nazionale africane a causa di un infortunio muscolare. Secondo quanto riportato dai media nigeriani, il terzino avrebbe riportato una contusione che lo avrebbe costretto alla tribuna contro l'Uganda.



Oggi Aina tornerà a Torino dove verrà visitato dallo staff medico granata: anche se il suo infortunio non sembrerebbe essere particolarmente grave, è difficile che il giocatore possa prendere parte alla gara contro il Cagliari in programma il prossimo lunedì alle ore 20.30.