La prossima estate in casa Torino ci sarà una vera e propria rivoluzione della squadra in chiave mercato. Un aiuto importante per l'acquisto di nuovi giocatori Urbano Cairo spera possa arrivare dalla cessione a titolo definitivo dei vari giocatori in esubero che, attualmente, sono in prestito in giro per l'Europa.



Il Fulham ha un'opzione per il riscatto del cartellino di Ola Aina fissata a 12,5 milioni di euro, difficilmente il club inglese la eserciterà in caso di retrocessione ma il Torino cercherà comunque di vendere il terzino a quella cifra. 8 milioni è invece quanto potrebbe incassare la società granata dalla cessione di Soualiho Meité al Milan.



E poi ci sono anche i vari Koffi Djidji, Lucas Boyé, Vitalie Damascan, tutti giocatori che non rientrano più nei piani della società granata ma che, spera il Torino, possano portare nelle casse societarie circa 10 milioni. In totale, dalle varie cessioni i granata sperano di incassare intorno ai 30 milioni di euro.