Modella, showgirl e conduttrice televisiva, ora Ainett Stephens spopola anche sui social. In particolare sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 50 mila followers e sul quale possiamo vedere una serie di foto bellissime della "Gatta Nera". Trentotto anni, venezuelana naturalizzata italiana, Ainett nel 2000 è tra le dieci semifinaliste di Miss Venezuela e posa per un calendario i cui ricavi vengono destinati alle popolazioni dell'Amazzonia: dopo aver sfilato come modella di intimo in Sudamerica, nel 2004 arriva in Italia e si iscrive al Corso di Laurea in Scienze della comunicazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ma continua a fare la modella e approda in tv, dove il grande successo arriva nel 2006, grazie al ruolo della "Gatta Nera" nel quiz Mercante in fiera, condotto da Pino Insegno su Italia 1. Seguono altre trasmissioni (con Daniele Bossari, con Piero Chiambretti) e un celebre calendario sexy. E, ora, Instagram, con l'apprezzamento anche di Mario Balotelli...



