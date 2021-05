Ainett Stephens non si ferma e sui social la splendida modella venezuelana continua a stupire grazie al suo fisico da urlo. Il suo profilo Instagram ha fatto il botto e in poco tempo ha raggiunto già quota 237mila flollower. Modella, showgirl e conduttrice televisiva, in Italia è stata resa famosa dal ruolo della super-sexy "Gatta Nera" del programma Il Mercante In Fiera andata in onda sulle reti Mediaset.



I tempi del celebre calendario sexy sono lontani, ma lei non smette di stupire ed è già pronta per la prova costume, come testimoniato da uno dei suoi ultimi post in cui ha dichiarato: "Che l'estate abbia inizio". Eccola nella nostra gallery.