. La nota società tocca, infatti, ben più dei 44-50 dollari previsti, ottenuti nelle scorse settimane.All’apertura degli scambi di oggi sul Nasdaq le quotazioni pare che siano salite immediatamente a ben 163 dollari. Il boom conferma come l'azienda abbia saputo individuare il momento più adatto per i collocamenti azionari negli Stati Uniti, insieme al +80% registrato anche dal gruppo di consegne di cibo a domicilio Doordash.Il clamoroso rilancio della piattaforma turistica, in tempi di Covid, si classifica come un traguardo importando per Airbnb che dimentica, in un solo colpo, il. La società, infatti, fu costretta a chiedere capitali da alcuni grandi fondi che la valutarono "solo" 18 miliardi.Il management tagliò i costi bloccando le iniziative di marketing e riducendo il personale, mentre oggi focalizza il business sulla domanda di appartamenti non lontani dai grandi agglomerati urbani: un meccanismo strategico, vista la richiesta di chi ama svolgere il proprio lavoro in modalità smart, nel verde della natura e lontano dai rumori cittadini.A esprimersi in merito a tale traguardo l’amministratore delegato Brian Cheski che afferma: "Sono senza parole per il valore che ci attribuisce Wall Street, solo sei mesi fa eravamo valutati 30 dollari ad azione!".La società ora dovrà soddisfare le aspettative di Wall Street che crede che Airbnb possa divenire un colosso, nel suo settore, e consolidarsi come è successo ad Amazon & C.