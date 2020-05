Aiuti di stato al gruppo FCA? Vasco Rossi non ci sta e attacca. Il cantante italiano ha preso posizione con un duro post su Instagram, ne lquale polemizza con la famiglia Agnelli-Elkann: "La mia residenza in Italia… è scolpita nella pietra" scrive il Blasco, aggiungendo hashtag come "#paradisifiscali #fca #agnelli". Un attacco diretto che fa seguito alla richiesta di una linea di prestito dallo Stato italaino da parte di FCA, che ha però sede legale in Olanda e sede fiscale a Londra.