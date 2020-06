Uno scudetto e una Coppa Italia, ma non solo: la storia di(foto Facebook) con il Napoli non si esaurisce con i trofei conquistati. L'ex ala, classe '63, fu grande amico di Diego Armando Maradona, con il quale stringette un forte legame in campo e fuori. Nativo di, non ha mai lasciato il suo paese: lì organizzò - senza il permesso del Napoli - un'amichevole di beneficenza alla quale partecipò anche il Pibe de Oro e lì è tornato dopo le avventure con Catania, Spezia e Ischia Isolaverde, in una carriera terminata nel 1990.. La situazione non è sfuggita a Raffaele Lettieri, sindaco di Acerra, che ha assicurato: "Ce ne siamo occupati già a maggio, in piena emergenza Covid. Io stesso notai l’ex calciatore su una panchina, mentre passavo con l’auto, e lo feci avvicinare dal mio autista. Era insieme ad altre due persone, che erano nelle sue stesse condizioni, e solo una di loro ha accettato di essere aiutata. Invece con Pietro siamo riusciti un paio di volte a fargli fare una doccia e a fargli indossare vestiti puliti per consentirgli di recarsi al Sert in condizioni decenti, ma purtroppo il colloquio con i dottori non è andato bene. Credo che per aiutarlo sarebbe utile che personaggi che hanno vissuto con lui l’epoca del Napoli di Maradona lo agganciassero e facessero da stimolo per fargli capire che lui è ancora qualcuno e che deve farsi aiutare".