Sembra chiaro che John Heitinga non continuerà all'Ajax la prossima stagione. L'allenatore non è riuscito a ribaltare la situazione di una squadra in ore molto basse. Così, dai Paesi Bassi si parla già di possibili pezzi di ricambio. Da quanto riportato da Mundo Deportivo, sembra che nessuno sarà olandese, ma tedesco: Joachim Löw, Florian Kohfeldt, André Breitenreiter e Felix Magath.