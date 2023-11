Di seguito le formazioni ufficiali di Ajax-Brighton partita valida per la quarta giornata del Gruppo B di Europa League.



AJAX (4-3-3): Ramaj; Gaaei, Rensch, Sutalo, Hato; Vos, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Bergwijn. All. Van 't Schip.



BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Milner, Van Hecke, Dunk, Veltman; Dahoud, Gross; Adingra, Fati, Mitoma; Joao Pedro. All. De Zerbi.