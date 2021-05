Secondo De Telegraaf, il DS dell'Ajax Marc Overmars si è recato in Danimarca per convincere Kamaldeen Sulemana del Nordsjaelland a trasferirsi in Olanda. Pare che l'incontro si sia evoluto in maniera positiva col giocatore classe 2002 che si è detto pronto al grande salto con entusiasmo. L'ultimo ostacolo riguarda il prezzo del cartellino, col club danese che valuta circa 15 milioni il suo gioiellino, ma la concorrenza di altre squadre come Lione, Manchester United e Liverpool appare battuta.