Ajax Campione d'Olanda? Oggi può arrivare l'ufficialità

Ci siamo quasi, Francesco Farioli sta per diventare il primo allenatore italiano a vincere il campionato olandese.. Se L'Ajax dovesse vincere l'Eredivisie salirebbe a 37 titoli in bacheca, aumentando il record assoluto di campionati conquistati. Per Farioli, invece, sarebbe il primo titolo in carriera dopo aver allenato il Karagumruk e l'Alanyaspor in Turchia e il Nizza in Francia.- Oggiin trasferta nel big match di giornata. Con tre turni alla fine del campionato il Psv è a 70 punti, l'Ajax a +4: se la squadra di Bosz oggi dovesse perdere contro il Feyenoord e l'Ajax vincere con il Nec, la squadra di Farioli andrebbe a 77 e sarebbe campione d'Olanda, considerando che gli avversari avrebbero solo 6 punti a disposizione.

- L'estate scorsa l'Ajax ha scelto di puntare su Farioli per riportare in alto la squadra dopo una stagione complicata: l'obiettivo era tornare in Champions League e valorizzare alcuni giovani, che è sempre stato il punto forte di questa società. L'allenatore italiano ha fatto anche meglio, sta vincendo il titolo con tanti talenti in campo: dal 2006al 17enne, passando per. Dopo una sola stagione - probabilmente vincente - Farioli potrebbe lasciare l'Ajax: il suo nome è nella short list della Roma che sta lavorando al dopo Ranieri.