L'Ajax conta su Donny van de Beek per la sfida di domani contro il PAOK Salonicco, gara preliminare di Champions League. Nonostante sia in piedi la trattativa con il Real Madrid, Erik ten Hag ha deciso di convocare comunque il centrocampista olandese, che non rischia di giocare la Champions, eventualmente, con le Merengues.