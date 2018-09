Ronald de Boer, ex laterale destro dell'Ajax e ora assistente di John Heitinga nelle giovanili dei Lancieri, parla del futuro di Frenkie de Jong, obiettivo del Barcellona, al Mundo Deportivo: "E' incredibile. E un giocatore per cui unno va allo stadio. Ed è molto giovane. Non so se firmerà per il Barcellona, ma sarebbe una cosa normale andarci. Ha la qualità per giocare al Camp Nou. De Ligt? Ha 19 anni ma sembra che ne ha 30. Entrambi sono da Barcellona!" .