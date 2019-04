Il centrocampista dell'Ajax Frenkie de Jong parla a Uefa.com in vista della sfida con la Juventus, andata dei quarti di Champions League: "Finora abbiamo fatto un grande cammino in Champions League. Abbiamo giocato tre turni preliminari, li abbiamo vinti tutti. Poi nella fase a gironi abbiamo mostrato chi siamo. Abbiamo raggiunto i quarti, il picco è stato eliminare il Real Madrid. Abbiamo fatto vedere a tutti ciò di cui siamo capaci, e speriamo di ripeterci contro la Juventus. Come ci sentiamo? Molto motivati, come le altre squadre ai quarti di finale. Siamo i nuovi ragazzi in gioco. Ma penso che abbiamo dimostrato a tutti che giochiamo allo stesso livello delle altre squadre e, spero, contro la Juventus, potremo dimostrare a tutti che siamo bravi quanto loro, o anche di più. Il paragone con Cruyff? Forse dicono questo perché cammino o corro in modo simile. Ma è un po' fuori contesto. Non penso che confrontino davvero quanto era bravo lui e quanto potrà diventarlo io, o quale sia la mia ispirazione, perché è molto più grande di quanto io sia o possa diventare. Non mi comparerei mai a Cruyff".