, difensore dell'Ajax, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Tottenham in Champions League: "Siamo molto contenti, giocare contro il Tottenham è molto difficile, sono un'ottima squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi nella ripresa hanno cambiato e sono cresciuti. Finale? Mancano ancora 90 minuti, tutto può succedere.Sono concentrato sull’Ajax. Il nostro segreto? Ci conosciamo molto bene, siamo cresciuti con il DNA Ajax. Pensiamo sempre al possesso palla. Siamo amici, siamo sempre insieme, non abbiamo star. Siamo una squadra e questa è la nostra più grande forza. Io una star? Non lo direi, sono un ragazzo normale che è in semifinale, abbiamo giocato bene e sono contento”.