L'AZ Alkmaar impugna alla Uefa la decisione della Federazione olandese di chiudere il campionato e contesta la classificazione per la prossima Champions League: l'Ajax infatti è stato inserito come primo e accederà direttamente mentre l'AZ, a pari punti, andrà ai preliminari come secondo per differenza reti. L'AZ contesta proprio queto criterio, avendo vinto entrambi gli scontri diretti in stagione (1-0 all'andata, 2-0 al ritorno).