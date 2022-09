Sulle rive dell’Amstel c'è un'altra stella, ha il numero 20 sulle spalle. Mohammed, classe 2000, è l’ultimo pezzo pregiato della scintillante vetrina dell'. Arrivato innel 2020, sta conquistando l'Eredivisie e l'Europa a suon di gol e progressioni. Con un grazie al tecnico Alfrede a un'intuizione.Un passo indietro. Kudus nasce il 2 agosto del 2000 ad Accra, in Ghana. Un provino alla, centro sportivo che coltiva talenti nel suo Paese, cambia tutto. Corre, dribbla, segna e si aprono le porte dell'Europa. Lo notano i danesi del Nordsjaelland e vola in Superligaen. Segna 14 reti e realizza 3 assist in 57 partite. Quanto basta per catalizzare le attenzioni degli osservatori dell'Ajax, che ne intuiscono potenzialità e prospettive. Non ci pensano due volte e mettono sul piatto: "Vieni da noi".Sui social ha lanciato il suo hashtag:. Tradotto, il sogno di, quello di scalare vette nel mondo del pallone. Mohammed ci crede e arriva in Olanda nel 2020, con l'etichetta del talento da sgrezzare e il peso di un costo già importante per un ventenne.Almeno all'inizio, la sorte non è però dalla sua parte. Esordisce in Champions contro il Liverpool, ma un infortunio al menisco nei pochi minuti contro i Reds compromette la stagione.ma serve tempo per recuperare la condizione e mette insieme solo 8 presenze da titolare e due gol nella stagione che regala l'ennesimo titolo all'Ajax, in quel momento guidato da. Pochi sorrisi ed altre complicazioni nell'annata successiva, dove mette insieme 20 partite (solo 4 da titolare).Con il cambio in panchina e il nuovo tecnico Alfred Schreuder, arriva la svolta. Il mercato estivo, con i saluti di, dà l’altra spinta. Dalla mediana all'attacco, da mezzala a centravanti:osserva i compagni e si trasforma, incanalando il suo talento sempre più verso l'area avversaria.. E in campo, illumina. Come in occasione del gol siglato nell'ultima sfida dicon il Liverpool (persa 2-1 in Inghilterra), creando imprevedibilità in accelerazione.e riallacciando quel filo spezzato due anni fa. I numeri sono dalla sua parte: 6 gol e un assist in 9 partite finora. Dai palleggi inalla Champions League, senza fretta. Con il Mondiale insullo sfondo, da raggiungere una sportellata dopo l’altra. L'Ajax sorride e lucida il suo diamante.