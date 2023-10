Ko anche contro l'Utrecht e penultimo posto in classifica per l'Ajax, che vive uno dei momenti più difficili della sua storia e non sembra riuscire ad uscirne. Al centro delle critiche l'allenatore dei lancieri, Maurice Steijn, che nella conferenza stampa post gara di oggi ha però ammesso di non sentirsi a rischio esonero, nonostante i risultati pessimi della squadra di Amsterdam: "Penso che sarò in panchina anche la prossima settimana, sento il supporto da parte del club", ha spiegato il tecnico.