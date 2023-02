Durante la partita di Eredivisie tra Ajax e Sparta Rotterdam, Mohammed Kudus ha segnato su punizione e per esultare ha mostrato una maglia dedicata al suo connazionale Atsu, morto sotto le macerie del terremoto in Turchia. L’arbitro, come da regolamento, si è avvicinato per ammonirlo, ma dopo aver letto la scritta ha deciso di non farlo. A raccontare l’aneddoto è stato lo stesso giocatore nel post-partita.