Semaforo verde per Cristiano Ronaldo. A due settimane dall'infortunio muscolare patito con la nazionale portoghese, l'attaccante della Juventus recupera in tempo per l'andata dei quarti di finale in Champions League. Secondo Tuttosport, l'ultimo provino ad Amsterdam è una formalità: rassicurati i medici e covinto Allegri, CR7 sarà in campo domani sera contro l'Ajax.



GLI ALTRI - Invece è in dubbio la presenza del difensore italiano Giorgio Chiellini, alle prese con un problema al polpaccio: si scalda Rugani. Verso il forfait il centrocampista tedesco Emre Can, che non ha risolto il guaio alla caviglia destro procuratosi sabato nell'anticipo di campionato contro il Milan.