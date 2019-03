L'Ajax ritrova la Juve, e la Juve ritrova l'Ajax. Si sono già affrontate, è chiaro. Del resto, si tratta di due squadre che hanno segnato in maniera indelebile la storia del calcio. E che oggi, per un motivo o per un altro, si trovano a sognare fortissimo. L'ultima volta? Febbraio 2010, ma erano squadre molto diverse. Europa League, sedicesimi di finale e... Zaccheroni sulla panchina della Juventus: era subentrato all'esonerato Ferrara, tra l'atlro protagonista di quella Champions di Roma dove i bianconeri batterono proprio i Lancieri.