Momenti di tensione all'Amsterdam Arena, a poco più di due ore dall'inizio della sfida tra Ajax e Juventus. La polizia è dovuta intervenire con gli idranti per disperdere i tifosi dell'Ajax, che cercavano un contatto con i supporters della Juve e con quelli dell'ADO den Haag (le due tifoserie sono gemellate), i quali sono i principali rivali del tifo organizzato dell'Ajax.



LE ULTIME - Sono stati fermati 120 tifosi della Juventus. Non nei pressi nello stadio, ma sparsi per Amsterdam. Le cariche della Polizia, invece, hanno riguardato uno spicchio dei tifosi dell'Ajax. ​​Matteo Salvini, Ministro dell'Interno, ha dato l'annuncio sui fermati durante una diretta Facebook: "avevano oggetti non esattamente appropriati per andare ad uno stadio". Salvini, inoltre, ha chiesto ai tifosi di "tenere la testa sulle spalle". Il gruppo dei fermati erano in possesso di fuochi d'artificio, manganelli, spray al peperoncino e un coltello.