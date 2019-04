Alle 21 è iniziato il quarto di finale d'andata di Champions League tra Ajax e Juventus. A dirigere la gara il madrileno Carlos Del Cerro Grande, alla quarta partita in questa Champions, dove ha già arbitrato gli olandesi, vittoriosi per 3-0 sull'Aek. Insieme Del Cerro Grande ci saranno gli assistenti Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso. Al VAR sarà presente Alejandro Hernández con l’assistente Juan Martínez. Il quarto uomo della sfida, invece, sarà il greco Tasos Sidiropoulos. Calciomercato.com vi racconta gli episodi da moviola.



LA MOVIOLA LIVE



83' - Pjanic trattiene Neres: giallo per il centrocampista juventino.



71' - Bernardeschi intercetta palla, pronto a ripartire in contropiede, ma Schone lo ferma in scivolata: giallo.



55' - Ammonito de Jong, che evita una ripartenza della Juve. Il centrocampista non era diffidato. 53' - Punizione sulla trequarti offensiva della Juventus, da lato sinistro. Bernardeschi mette il pallone in mezzo, nessuno arriva, con il cross che finisce sul fondo. La Juve protesta per una trattenuta su Bentancur, dopo un silent check l'arbitro fa riprendere con una rimessa dal fondo.



52'- Tadic mette in porta Neres, ma il numero 7 dell'Ajax è in fuorigioco. A nulla vale la palla spedita in rete.



41' - Giallo a Nicolas Tagliafico, che entra in ritardo, in scivolata, su Bernardeschi a gioco fermo, col direttore di gara che aveva fischiato in precedenza un fallo a favore dell'Ajax, ma ha voluto punire ugualmente la dura entrata dell'argentino. Che era diffidato e salterà quindi il match di ritorno dell'Allianz Stadium.



23' - Bernardeschi salta netto Schone sul lato corto dell'area di rigore. Il centrocampista dell'Ajax lo colpisce, ma per il direttore di gara non c'è niente.