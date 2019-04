Torna la Champions League, l'Ajax si conferma squadra vera e ricca di talenti, la Juve si conferma solida e pronta per il grande salto. Date le circostanze e le assenze, un buon pareggio per i bianconeri. De Jong e De Ligt gioielli veri, Neres scatenato, Tadic ispirato: questi i migliori in casa Ajax. Per la Juve determinante il solito Ronaldo, bella prova di personalità di Rugani, Bentancur e Bernardeschi. Tutto poi ruota attorno a Cancelo, che regala il gol a Ronaldo e pure a Neres.



Ajax-Juventus 1-1

AJAX

ONANA 5.5: il punto debole dell'Ajax è lui, molto poco reattivo sul gol di Ronaldo, salvato dal palo su Douglas Costa

VELTMAN 5: si perde Ronaldo sul gol dello 0-1, errore capitale. E quando entra Douglas Costa, non lo tiene mai

DE LIGT 6.5: è un grande difensore, al di là dei 19 anni è già tra i top in Europa. L'intervento su Bernardeschi non visto dall'arbitro vale almeno quanto un gol segnato

BLIND 6: De Ligt ci mette la classe, lui l'esperienza

TAGLIAFICO 5.5: spina nel fianco quando attacca, troppo nervoso se attaccato. Graziato dall'arbitro quando trattiene Bentancur nella ripresa

SCHOENE 6: ha qualità, importante equilibratore in questo Ajax (30' s.t. EKKELENKAMP s.v.)

DE JONG 7: il Barcellona si è assicurato un campione, quanto di più simile a Pirlo abbia proposto il calcio internazionale negli ultimi dieci anni

ZIYECH 5.5: è lui a sparare verso la porta di Szczesny, però a salve

VAN DE BEEK 6: una grande occasione fuori di un soffio, molto importante nell'arginare il raggio d'azione di Pjanic

NERES 7: intraprendente, si divora Cancelo e tiene vivo il sogno dell'Ajax con un gol pazzesco, sale in cattedra nel secondo tempo

TADIC 6.5: regista d'area di rigore, toglie punti di riferimento ai centrali bianconeri



All. TEN HAG 6.5: se la gioca a viso aperto, però lui non ha Ronaldo JUVENTUS

SZCZESNY 6.5: dà sicurezza al reparto, bada sempre al sodo, para il parabile ma si fa cogliere in controtempo sul gol di Neres

CANCELO 5: il cross per Ronaldo è semplicemente perfetto, lampo decisivo in una serie di letture sbagliate con quel gravissimo errore che regala a Neres il pareggio

RUGANI 7: era la sua prova di maturità, superata a pieni voti. Non ha velleità nell'impostazione, in marcatura è dominante

BONUCCI 6: alla fine è da quella parte che l'Ajax ci prova con continuità, barcolla ma non crolla

ALEX SANDRO 6: tiene botta pur perdendo ancora troppi palloni

BENTANCUR 6.5: Allegri lo aveva detto in conferenza stampa, il suo dinamismo può fare la differenza. Break e controbreak bianconeri partono spesso da suoi palloni rubati, non sempre gesti al meglio

PJANIC 5.5: comanda il gioco della Juve anche senza pallone, protegge la linea difensiva ma finisce divorato dalla pressione olandese

MATUIDI 6: il suo gioco a elastico aiuta la Juve a distendersi e rifiatare, il fatto che anche lui si fermi per un guaio muscolare fa suonare ancora di più il campanello d'allarme (30' s.t. DYBALA s.v.)

BERNARDESCHI 6: gli manca ancora il guizzo negli ultimi trenta metri, nel ruolo di tuttocampista è molto più a suo agio di Dybala e ora le gerarchie sembrano definitive

MANDZUKIC 5: lavoro sporco, il suo pane, poi poco altro (15' s.t. DOUGLAS COSTA 6.5: torna finalmente in campo, quando accelera è sempre lui, il palo gli nega quello che poteva essere già il gol qualificazione)

RONALDO 7: tocca pochi palloni ma li fa cantare. Fa la sponda, dà profondità, segna. Con un movimento da fuoriclasse assoluto



All. ALLEGRI 6: perde Chiellini ed Emre Can, che avrebbero giocato. Non perde la testa, il progetto ormai è chiaro, sa di avere la squadra più forte nella doppia sfida con l'Ajax e fa giocare la Juve con calma