Justin Kluivert, attaccante dell'Ajax accostato anche alla Roma, ha parlato a De Volkskrant del suo futuro e del contratto in scadenza nel 2019: "L'Ajax vuole che rinnovi solo per chiedere di più a chi mi vorrà. La mia intenzione era quella di restare, ma è successo tanto ultimamente. La gente pensa che si tratti di soldi, ma tutti sanno che voglio solo diventare il migliore del mondo. Mi sento sotto pressione, la cosa più importante per l'Ajax è che devo estendere il mio contratto. Mi è stato detto che o firmo o posso andare via. Non si tratta di calcio, ma di denaro. Ci sono state troppe speculazioni, il vaso è colmo".