Partenza super del Napoli in questa stagione. Gli azzurri sono andati oltre le partenze pesanti e occupano il primo posto in campionato, ma anche in Champions. Due vittorie larghe contro Liverpool e Rangers, segnando 7 gol e subendone 1. Adesso una sfida che può pesare tantissimo, quella ad Amsterdam contro l'Ajax.



Fischio d'inizio domani alle 21, è il giorno della vigilia. Il Napoli oggi si allenerà al Konami Training Center di Castel Volturno alle 11:00 con i primi 15 minuti di sessione aperti alla stampa. Dopodiché la partenza direzione Amsterdam per la conferenza stampa di Spalletti e Meret presso la sala stampa della Johan Crujiff Arena (ore 18:45). L'Ajax sarà in conferenza alle 12:45 presso la sala stampa della Johan Crujiff Arena con il tecnico Schreuder accompagnato da un calciatore. L'allenamento degli olandesi, invece, si terrà alle ore 14 presso il centro sportivo The Trainingcomplex de Toekmst.