Il Napoli cerca la terza vittoria in tre partite di Champions, l'Ajax vuole riscattare l'ultimo pareggio in campionato. La sfida di stasera alle 21 alla Cruijff Arena sarà una partita aperta tra due squadre che giocano cercano sempre un gol con un calcio propositivo e offensivo., come anticipato ieri da Schreuder in conferenza stampa . Occhio a Bergwijn, capocannoniere della squadra con 8 reti stagionali. La partita sarà visibile su Sky Sport 253 e su Mediaset Infinity.Spalletti dovrà fare ancora a meno diche anche ieri si è allenato a parte. Per il resto tutti a disposizione, con il Cholito Simeone e Lozano in vantaggio rispettivamente su Raspadori e Politano; l'unico intoccabile del tridente è Kvaratskhelia. Gli altri otto titolari dovrebbero essere gli stessi che hanno vinto col Torino nell'ultima giornata di campionato.: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn.: Schreuder.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.: Spalletti.