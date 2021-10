Remko Pasveer, portiere dell'Ajax, parla del suo rapporto con André Onana, obiettivo di mercato dell'Inter, a Voetbal International: "Io penso a lavorare per la squadra, è una questione che riguarda solo il club e André. Io faccio ciò che mi viene questo, quindi provo a dare sempre il massimo in campo. Poi saranno loro a prendere delle decisioni. Se parlo spesso con Onana? Certo. Parlo regolarmente con André. Lo conosco da un po', spesso ci siamo anche incrociati come avversari ed è sempre stato divertente. Ma non posso in alcun modo condizionare gli eventi che lo riguardano. Io titolare? Sì, così all'improvviso mi sono ritrovato in questa situazione e non posso fare altro che fare del mio meglio. L'obiettivo è non subire gol".