Il primo gol dell'ex Roma Benjami Tahirovic evita all'Ajax l'ennesima sconfitta in campionato, i Lancieri hanno pareggiato 2-2 in casa dell'Aalmere City che al 93' ha trovato la rete del pareggio su calcio di rigore. Uno stop dopo due vittorie di fila per i biancorossi, che a fatica stanno provando ad allontanarsi dalla zona retrocessione con l'obiettivo di riscalare la classifica; un piccolo sorriso arriva dal 2003 Tahirovic, che la Roma in estate ha 'sacrificato' incassando 8,5 milioni per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario.