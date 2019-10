L'Ajax andrà in treno a Lille per la trasferta di Champions League del prossimo 27 novembre. Il motivo? Lo spiega Edwin van der Sar: "Complimenti a NS e a Eurostar per aver costruito questo viaggio alternativo, il loro accordo ci permetterà di dare il buon esempio come società in questo momento importante per la salvaguardia dell'ambiente. Per la squadra e lo staff tecnico, poi, il trasferimento in Francia sarà più efficiente e meno stancante". Viaggiare in treno per limitare le emissioni nocive per l'ambiente, con un viaggio in treno che sarà anche più veloce e comodo per i giocatori.